РФ хотела бы "спасать" Беларусь от "нападения" Украины, - глава общественной лиги Украина-НАТО о поиске Кремлем повода для масштабной войны
Глава общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж считает, что ряд мер России свидетельствуют о том, что она готова начать новую агрессию против Украины
Об этом он сказал в эфире программы "Итоги".
"Есть два момента. Первый – это желание блефовать и для этого демонстративные силы, добиться звонка с Байденом, сесть за круглый стол с европейскими лидерами, быть на уровне мировой политики. Глобально, весь мир смотрит на то, что будет на заседании Россия – США , какие аргументы, до чего договорятся", - считает общественный деятель.
По его мнению, с другой стороны, есть очень много моментов, которые говорят о серьезности этих намерений.
"Для блефа не нужно так много деталей. Эти детали мы видим – рост количества снайперских групп в ОРДЛО, выделение премий отдельным счетом от Минобороны РФ. Это вроде бы подготовка для боевых выплат солдатам, которые могут участвовать в боевых действиях, видим тайную подготовку диверсионных групп. Для чистого блефа можно было бы обойтись меньшими усилиями. Когда весной эти войска, в основном, передвигались днем и все это видели, то уже в нынешний период - значительная часть передвигалась ночью", - сказал Джердж.
Он добавил, что Россия бы очень хотела, чтобы эта широкомасштабная война началась не со стороны РФ, а, например, с Беларуси.
"Готовились определенные провокационные вещи, была информация, что украинские пограничники якобы повредили пограничный знак, якобы украинский вертолет залетал на ту территорию. Для России - это бы был уникальный "казус Белли", чтобы началась какая-то стычка между Украиной и Беларусью, формально. Мы понимаем , что с той стороны это были бы агенты ФСБ, и тогда Россия должна была бы спасать "бедную" Беларусь от нападения Украины и вести войну". - подытожил эксперт.
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