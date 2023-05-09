РФ хочет запустить производство иранских дронов в Беларуси
Рабочая группа иранских инженеров посетила гомельский радиозавод. В ходе командировки обсудили возможность системного производства дронов-камикадзе
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации беларусского подполья, россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси.
"Рабочая группа, состоявшая из иранских инженеров, при организации ФСБ РФ и КГБ РБ, посетили гомельский радиозавод. Во время командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе. Ранее наше подполье сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов", - говорится в сообщении.
В ЦНС считают, что соответствующие действия указывают на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы транспортировки дронов из Ирана.
- В ночь на 4 мая в Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы. Украинским силам удалось сбить 18 из 24 Shahed-136/131. В Одессе 3 дрона атаковали общежития, произошел пожар. В Киеве и области повреждены автомобили, дорожное покрытие и нежилые сооружения.
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