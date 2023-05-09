Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации беларусского подполья, россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотных летательных аппаратов типа Shahed в Беларуси.

"Рабочая группа, состоявшая из иранских инженеров, при организации ФСБ РФ и КГБ РБ, посетили гомельский радиозавод. Во время командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе. Ранее наше подполье сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов", - говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что соответствующие действия указывают на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси. Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы транспортировки дронов из Ирана.