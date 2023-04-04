Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании.

Отмечается, что РФ по-прежнему считает полезным использование наемников в Украине, поскольку их потери легче воспринимаются российским обществом.

"Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемыми для российского общества, чем обычные военные потери", – отметили военные.

По данным аналитиков, замена ЧВК, предположительно, произойдет "на фоне громкой вражды" между минобороны РФ и ЧВК Вагнера.

"Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, чтобы иметь над ней больший контроль. Однако ни одна другая известная российская частная военная компания пока не приближается к размеру или боевой силе Вагнера", - отметили в британской разведке.

Однако вагнеровцев в Кремле до сих пор считают более эффективными, чем солдат регулярной армии. Также сотрудничество с ними отличается меньшей зависимостью от уровня заработной платы.