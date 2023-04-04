РФ хочет заменить группу Вагнера в Украине более контролируемыми ЧВК, - британская разведка
Москва стремится спонсировать и развивать другие частные военные компании (ЧВК), чтобы в будущем отказаться от сотрудничества с вагнеровцами
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании.
Отмечается, что РФ по-прежнему считает полезным использование наемников в Украине, поскольку их потери легче воспринимаются российским обществом.
"Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемыми для российского общества, чем обычные военные потери", – отметили военные.
По данным аналитиков, замена ЧВК, предположительно, произойдет "на фоне громкой вражды" между минобороны РФ и ЧВК Вагнера.
"Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, чтобы иметь над ней больший контроль. Однако ни одна другая известная российская частная военная компания пока не приближается к размеру или боевой силе Вагнера", - отметили в британской разведке.
Однако вагнеровцев в Кремле до сих пор считают более эффективными, чем солдат регулярной армии. Также сотрудничество с ними отличается меньшей зависимостью от уровня заработной платы.
- 29 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил , что в Бахмуте воюют около 6 тысяч бойцов ЧВК Вагнера.
- По данным аналитиков ISW, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится создать инфоприводы, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью окружить Бахмут.
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