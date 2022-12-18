Об этом в эфире Еспресо сказал экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

"России очень нужна еще одна война в центре Европы, чтобы рассредоточить внимание Запада от войны в Украине. Тут бы РФ не помешал еще один конфликт и она в этом направлении работает уже долгое время и сейчас активизировалась. Тут она хочет на фоне международной изоляции явиться в виде какого-то миротворца, переговорщика, страны, от которой что-то зависит в решении вопроса войны и мира", - отметил Левченко.

Экс-посол отметил, что сейчас больше всего разыгрывается карта по Косово.

"Между тем, европейцы хорошо понимают, куда ведет Россия. Германия, Франция, Великобритания, США и ЕС с НАТО проводят там активную разъяснительную политику, чтобы предотвратить этот конфликт. Рассказы о том, что Косово угрожает Сербии не совсем серьезны. Есть определенные опасения по поводу реваншизма - кто-то из Москвы может толкнуть Белград дальше к провокации ситуации в контексте применения оружия и вооруженных сил", - подытожил дипломат.

31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.

1 августа стало известно, что в Косово отложена на месяц перерегистрация документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение. 6 августа ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.

8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.

Уже 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО КФОР запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.