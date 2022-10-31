Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"Россия хочет, чтобы население вышло с протестами и потребовало от правительства, от руководства государства мирных переговоров. На самом деле ничего такого не происходит и не произойдет, надеюсь", - отметил он.

Ягун рассказал, как предотвратить такие удары по инфраструктуре.

"Один вариант – это глухая оборона, когда мы действительно будем усиливать свою систему ПВО - за счет в первую очередь наших партнеров, и наращивать свои системы. Второй метод – иметь средства, которые могут превентивно бить по отдаленным объектам в России – в первую очередь военным. Показать, что Украина способна противостоять врагу и на его территории. Я думаю, что это в комплексе, имея нормальную ПВО и имея возможности отдаленных ударов, - это все как раз и донесет до врага, что Украина способна противостоять ему на равных", – подытожил Ягун.