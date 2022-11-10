РФ хочет сделать Херсон "городом смерти", - Подоляк
Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая жилища мирных жителей
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter .
"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины", - сообщил он.
"Такой вид имеет "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - добавил Подоляк.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
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