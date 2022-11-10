Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ хочет сделать Херсон "городом смерти", - Подоляк

РФ хочет сделать Херсон "городом смерти", - Подоляк

10 ноября, 2022 четверг
12:50
война с Россией На фото Михаил Подоляк

Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая жилища мирных жителей

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter .

"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины", - сообщил он.

"Такой вид имеет "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - добавил Подоляк.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Херсон
Читайте также:
зсу
8 ноября, 2022 вторник
Смерть тайваньского солдата разоблачает китайскую дилемму Киева, - POLITICO
Марія Захарова
9 ноября, 2022 среда
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
байден
9 ноября, 2022 среда
Байден на встрече с однопартийцами заявил, что потеря палаты представителей и сената будет иметь ужасные последствия, - CNN
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 39.16
    Продажа 40.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
14:23
Работал на кремлевское RT и распространял в ЕС фейки о войне: на Черниговщине задержан иностранный блогер
14:19
Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок из Украины
14:15
Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно
14:15
PR
При поддержке FAVBET: Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна представил долгожданную автобиографию
14:14
Европарламент
Европарламент одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне
14:05
В деоккупированной Балаклее после обстрелов отстраивают центральную больницу
13:54
Выехало авто в десять раз меньше, чем летом. В Запорожской области оккупанты намеренно задерживают эвакуацию, - Федоров
13:53
Эксклюзив
Николай Патрушев
Иран понимает, что попал в передрягу, а Патрушев уехал не дать им сделать шаг назад, - эксперт - международник Данилов
13:51
"Наблюдаем за маневрами врага": в ОК "Юг" рассказали, что происходит на Херсонщине
13:43
В Крыму во время пьяного бегства от "полиции" разбился экс-депутат Верховной Рады
13:32
Беларусь протест
В Беларуси лозунг "Жыве Беларусь!" внесли в список нацистской символики
13:28
За сутки в Херсонской области ВСУ деоккупировали 12 населенных пунктов, - Залужный
13:23
Чиновники ЕС отныне смогут встречаться с британскими коллегами только по вопросам Украины
13:16
"Россиянам верить нельзя": в Минобороны прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона
12:53
Япония и США начали совместные военные учения
12:47
Оккупанты грабят и уничтожают "Чумак" и другие предприятия на оккупированной Херсонщине, - Центр журналистских расследований
12:47
Британское правительство заморозило активы олигархов РФ на сумму 20,5 млрд долларов, - Reuters
12:45
Обновлено
Правоохранительные органы устроили обыск в Довженко-Центре, - Детектор Медиа
12:33
экология
Россия нападением на Украину могла ускорить глобальное потепление, - Guardian
12:27
Эксклюзив
Вятрович
Вывоз россиянами культурных памятников из Крыма является элементом геноцида, - Вятрович
12:22
Принудительно раздавали паспорта РФ на Херсонщине и Луганщине: СБУ разоблачила руководителей оккупационной "мэрии"
12:17
Укргазбанк
"єОселя": Укргазбанк выдал первый кредит
12:14
МАГАТЭ проверило Южноукраинскую АЭС
12:03
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
11:59
США продадут Литве системы HIMARS за $495 млн
11:46
За минувшие сутки оккупанты убили в Украине 10 гражданских
11:40
Эксклюзив
Виктор Орбан
У Орба уже есть серьезные проблемы в ЕС, - эксперт-международник Тужанский
11:35
Российские захватчики усилили в Луганской области фильтрационные мероприятия
11:30
Организатору "референдума" оккупантов в Запорожской области сообщили о подозрении, - ДБР
11:28
Иран
Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты
11:23
Правоохранители зафиксировали более 45 тыс. военных преступлений россиян за время полномасштабного вторжения
11:20
ВСУ уволили Снегиревку, - Deep State
10:59
Эксклюзив
В Мариуполе река Кальчик приобрела странный цвет, - советник городского головы Андрющенко
10:49
OPINION
Константин Москалец
Сны военного времени
10:49
В Воздушных силах ВСУ назвали вероятную причину уменьшения интенсивности вражеских обстрелов с воздуха
10:40
Эксклюзив
Сергей Згурец
В Херсонской области нет необходимости в быстром наступлении ВСУ. Следует активно бить по скоплению техники РФ на правобережье, - Згурец
10:39
Британская разведка объяснила, почему российские войска отступают из Херсона
10:34
Байден намекнул, что стоит присмотреться к связям Маска с другими странами
10:32
Юлия Свириденко
Отключение электроэнергии могут ускорить падение ВВП, - глава Минэкономики
10:22
Инфографика
доллар
Доллар, евро, злотый: курс валют на сегодня
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV