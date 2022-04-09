РФ хочет от Украины только одного – акт о капитуляции, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



Российская Федерация хочет заставить Украину подписать акт о капитуляции. И это, я считаю, стало понятно с первого дня, когда нам эти московские желания были представлены. Сейчас ситуация изменилась и желаний у Москвы уже меньше, но по сути все остается так же, как и было. Поэтому я с самого начала говорю о том, что переговоры с РФ не имеют никакой логической основы.” - объяснил Огрызко



Огрызко отметил, что на переговорах с Россией нужно говорить только о гуманитарных коридорах для гражданского населения.



“По сути с россиянами на переговорах не о чем говорить. С ними можно только договариваться о гуманитарных коридорах. Нам нужно объединить вокруг Украины страны, которым мы доверяем, в частности, США, Великобританию, Канаду, Польшу и образовать с ними переговорную команду, которая будет работать с одной стороны, а Россия с другой. Вот это, по-моему, может дать результат. Все остальное будет безрезультатно. - добавил Огрызко



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