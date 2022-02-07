"РФ хочет меньше НАТО у границ - получит обратное": Столтенберг предположил длительную "корректировку позиции" Альянса в Восточной Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность более долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе для укрепления своей обороны
Об этом сообщает Reuters.
Такое решение обуславливается напряженностью в связи с наращиванием Россией военного присутствия вблизи Украины.
"Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части Альянса. Окончательное решение по этому поводу не принято, но сейчас в НАТО идет процесс. Если Россия действительно хочет меньше НАТО вблизи границ, она получит обратное", - сказал Столтенберг.
Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят вопрос об увеличении военного присутствия на своей следующей встрече 16-17 февраля.
- Напомним, что государства НАТО создали воздушный мост для поставок Украине вооружения, чтобы сдержать возможное новое вторжение России.
- Кроме того, НАТО может увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
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