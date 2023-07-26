Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк в эфире Эспрессо.

"Россияне не ставят своей целью создать из Черного моря свое внутреннее, потому что не могут. Их задача - блокировать украинские порты, уничтожать инфраструктуру. Они хотят лишить нас выхода к морю", - подчеркнул он.

Журналист отметил, что россияне не скрывают своих намерений. Для того чтобы подвинуть врага, нужно, в частности, привлекать дипломатию. Роман Цымбалюк отметил, что разблокировать порты может Турция. То, что она пока не торопится это делать, не означает, что страна не примет соответствующее решение впоследствии.

Журналист добавил, что ситуацию могут исправить только государства НАТО, ведь имеющихся у Украины ресурсов для этого мало.