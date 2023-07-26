РФ хочет лишить Украину выхода к Черному морю, - журналист Цымбалюк
Россия стремится не сделать Черное море своим внутренним, а лишить Украину выхода к нему
Об этом заявил журналист Роман Цымбалюк в эфире Эспрессо.
"Россияне не ставят своей целью создать из Черного моря свое внутреннее, потому что не могут. Их задача - блокировать украинские порты, уничтожать инфраструктуру. Они хотят лишить нас выхода к морю", - подчеркнул он.
Журналист отметил, что россияне не скрывают своих намерений. Для того чтобы подвинуть врага, нужно, в частности, привлекать дипломатию. Роман Цымбалюк отметил, что разблокировать порты может Турция. То, что она пока не торопится это делать, не означает, что страна не примет соответствующее решение впоследствии.
Журналист добавил, что ситуацию могут исправить только государства НАТО, ведь имеющихся у Украины ресурсов для этого мало.
- Совет Украина – НАТО собрался в среду, 26 июля, чтобы рассмотреть серьезную ситуацию в Черноморском регионе после одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Это второе заседание Совета Украина-НАТО после его инаугурационного заседания на Вильнюсском саммите в начале июля. К послам НАТО и приглашенной Швеции в режиме видеоконференции присоединились Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины и министр по делам общин, территорий и инфраструктуры, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
- НАТО и члены Североатлантического союза усилили наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное