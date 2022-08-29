РФ хочет, чтобы европейцы закрыли глаза на войну, поэтому провоцирует внутренний хаос в Европе, - Зеленский
У Украины Россия хочет отобрать свободу силой оружия, а у европейцев – кризисами
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на конференции "Шельфа северных морей" с участием премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и кронпринца Гокона Магнуса, по результатам которой был объявлен новый пакет поддержки Украины для закупки газа на будущую зиму.
"Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет отобрать свободу силой оружия, а у вас – кризисами, которые она создает и обостряет. Россия хочет заставить вас отказаться от европейских ценностей. Вот корректный вывод из имеющихся фактов. И на основе этого вывода нужна корректная политика. Политика еще большего объединения в Европе ради нашей общей защиты. Политика еще большей энергетической независимости Европы от России. Политика еще больших санкций против России", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее президент заявил, что оккупанты получат ответ после обстрелов украинских городов, а Россия подвергнется дальнейшим санкциям, ведутся соответствующие переговоры с международными партнерами Украины.
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