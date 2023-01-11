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РФ хакерскими атаками пыталась сорвать онлайн-аукцион Бенкси по сбору средств для Украины

11 января, 2023 среда
07:50
Культура

Онлайн-аукцион, с помощью которого британский художник Бенкси решил продать 50 лимитированных гравюр для сбора средств на помощь Украине, подвергся атакам со стороны российских хакеров

Об этом информирует The Guardian .

Всемирно известный художник Бенкси объявил о проведении онлайн-аукциона, который ему помогла провести благотворительная организация Legacy of War Foundation, оказывающая помощь гражданским, пострадавшим от конфликтов. На аукционе продадут 50 лимитированных гравюр художника, а полученные средства, по словам Бенкси, будут направлены в поддержку "наших друзей из Украины".

Так на продажу выставили 50 гравюр с мышью, царапающейся по стенке коробки с надписью "хрупкое". Каждая из них подписана, пронумерована и уникальна, поскольку Бенкси самостоятельно наносил "мышиные царапины" на каждый экземпляр с помощью резака для пиццы. Стоит такой принт 5000 фунтов стерлингов в штуку. Для его получения поклонники должны были зарегистрироваться онлайн.

"Сейчас мы просматриваем зарегистрированные записи и вскоре сообщим заявителям, которые были успешно зарегистрированы", - говорится в заявлении организации на их сайте.

Впрочем, Legacy of War Foundation сообщила, что возникла проблема с незаконной регистрацией. Так организация получила более 1 млн. запросов на регистрацию. Среди них было по меньшей мере 3500 хакерских атак с российских IP-адресов.

Бэнкси также рассказал, почему он выбрал для сотрудничества именно Legacy of War Foundation. Он сказал, что видел работу представителей фонда в Украине: они оказывали медицинскую помощь, обогреватели, чистую воду и поддержку пострадавшим в результате ракетных атак. Также художник добавил, что команда фонда одолжила ему для работы одну из своих машин скорой помощи.

"Она оказалась чрезвычайно полезной, когда разъяренная бабушка увидела, что я рисую на ее доме, и вызвала полицию. Я считаю, что меньше всего, что я могу сделать, это собрать достаточно денег, чтобы заменить номерные знаки на автомобилях скорой помощи, которые я скомпрометировал ", – сказал Бэнкси.

На полученные с продаж средства приобретут новые машины скорой помощи и вспомогательные транспортные средства, которые будут использовать для спасения людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и других гражданских.

По словам гендиректора Legacy of War Foundation Джайлза Дали, они планируют послать генераторы, газовые обогреватели и фонари на солнечных батареях тем, кто сталкивается с жесткой зимой без электричества. Кроме того, фонд сможет продолжить поддержку приютов для женщин и ЛГБТК-сообщества в Киеве.

  • 15 ноября 2022 года Бенкси подтвердил, что создал в Украине семь муравьев.
  • 4 декабря стало известно, что полиция разработала механизм, который поможет уберечь граффити Бэнкси от вандализма.
  • 9 декабря Ирпенский городской совет принял решение о назначении всемирно известного английского художника Бенкси почетным гражданином Ирпеня.
  • 9 декабря художник Бенкси выставил на продажу 50 собственных рисунков-трафаретов, средства по продаже которых пойдут на помощь Украине.

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