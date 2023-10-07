РФ изменит порядок въезда для украинцев из третьих стран, - росСМИ
Российский кабмин утвердил особый порядок въезда в РФ граждан Украины из третьих стран – только через два пункта пропуска
Об этом сообщает российский Интерфакс и ряд других российских пропагандистских СМИ.
Согласно их данным, правительство РФ своим распоряжением ввело временный порядок въезда в Россию граждан Украины с территории других государств. Согласно этому распоряжению, с 16 октября украинцы от 14 лет и старше смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево".
Этот особый порядок распространяется на всех граждан Украины в возрасте от 14 лет, а также на граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
Упомянутый новый временный порядок не касается граждан Украины до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей.
Кроме того, в правительстве РФ добавили, мол, эти нововведения не касаются граждан Украины, находящихся на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
В документе отмечают, что эта временная мера "направлена на безопасность жителей РФ в сложившихся условиях".
- 17 июня 2022 г. украинский Кабмин принял постановление о введении визового режима для граждан РФ. Оно вступило в силу 1 июля. В первые полгода действия визового режима визы для проезда в Украину получили только 12 граждан России. В основном, это женщины и дети.
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