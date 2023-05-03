РФ изменила цели во время массированных ракетных ударов по Украине, - разведка Британии
Россия отказалась от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сосредоточила атаки на военных и промышленных объектах
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что 28 апреля и 1 мая Россия нанесла массированные удары крылатыми ракетами по Украине. Это были первые подобные атаки за 50 дней, а предыдущие произошли 9 марта.
Последние удары нанесли российские стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с использованием ракет Х-101 и Х-555. При обоих ударах было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, связано с попытками России восстановить свои запасы.
"Типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отход от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба последних удара, вероятно, были сосредоточены на военной, промышленной и материально-технической инфраструктуре Украины", - пришли к выводу в разведке Британии.
- Российские военные в ночь на 28 апреля атаковали территорию Украины 23 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 , а 1 мая нанесла 18 ударов с помощью дальней авиации из Мурманской области и района Каспийского моря.
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