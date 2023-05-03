Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 28 апреля и 1 мая Россия нанесла массированные удары крылатыми ракетами по Украине. Это были первые подобные атаки за 50 дней, а предыдущие произошли 9 марта.

Последние удары нанесли российские стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с использованием ракет Х-101 и Х-555. При обоих ударах было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, связано с попытками России восстановить свои запасы.

"Типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отход от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба последних удара, вероятно, были сосредоточены на военной, промышленной и материально-технической инфраструктуре Украины", - пришли к выводу в разведке Британии.