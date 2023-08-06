Об этом рассказал журналист Алексей Маслов в эфире Еспресо.

"Участились нападения или хотя попытки нападений ДРГ противника. Таких попыток было несколько за предыдущую и эту неделю. По логическим причинам военного времени не сразу об этом становится известно общественности", - отметил он.

В частности, российские диверсанты пытались попасть на территорию Семеновской ОТГ Черниговской области. Алексей Маслов добавил, что таких попыток очень много, но не обо всех можно говорить.

"Происходят столкновения между пограничниками, ВСУ и врагом. Границу между Украиной РФ можно считать настоящей линией фронта. Здесь идут бои, как на передовой", - подчеркнул журналист.