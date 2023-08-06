РФ изменила тактику на границе с Черниговщиной: журналист сообщает о работе ДРГ
На Черниговщину пытаются проникнуть вражеские диверсанты, а на границе с РФ продолжаются стычки между украинскими и российскими военными
Об этом рассказал журналист Алексей Маслов в эфире Еспресо.
"Участились нападения или хотя попытки нападений ДРГ противника. Таких попыток было несколько за предыдущую и эту неделю. По логическим причинам военного времени не сразу об этом становится известно общественности", - отметил он.
В частности, российские диверсанты пытались попасть на территорию Семеновской ОТГ Черниговской области. Алексей Маслов добавил, что таких попыток очень много, но не обо всех можно говорить.
"Происходят столкновения между пограничниками, ВСУ и врагом. Границу между Украиной РФ можно считать настоящей линией фронта. Здесь идут бои, как на передовой", - подчеркнул журналист.
- В июле ДРГ РФ пытались четырежды проникнуть через российско-украинскую границу в пределах Черниговской и Сумской областей.
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