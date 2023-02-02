Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Еще до вторжения доля России на международном рынке оружия уменьшалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию вновь изготовленного собственными силами оружия в Украине, а не поставке экспортным партнерам", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, нехватка компонентов, вероятно, влияет на производство техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

Вместе с тем способность России поддерживать услуги по поддержке имеющихся экспортных контрактов, такие как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана по крайней мере в течение следующих трех-пяти лет, отмечают в минобороны Британии.

1 февраля пресс-служба минфина США заявила, что США ввели новые санкции против России. Под санкции попали люди, связанные с торговлей оружием в пользу России. Сообщается, что ограничения были введены против 22 физических и юридических лиц.

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