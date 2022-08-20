Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"То, что участвуют в совместных учениях Россия, Китай и Индия – это серьезная ситуация. Они постоянно вовлекают в эту истори Казахстан, потому что им нужно показать контакты со странами ОДКБ и Средней Азии. Недавно на территории некоторых стран Средней Азии проходили учения с участием армии США, поэтому России очень хочется показать, что и они могут провести международные учения", - сказал он.

По его словам, количественно эти учения меньше, чем в прошлом.

"Китай отправляет не такое количество техники и подразделений. Само участие антагонистов - Китая и Индии говорит о том, что Россия не оставляет попыток стать мостом между странами. Для них критически важно сотрудничество на трехстороннем уровне также и в политике. Для РФ любой возможный выход по изоляции это плюс", - подытожил генерал-майор.