РФ из-за привлечения к военным учениям Китая и Индии пытается выйти из самоизоляции, - генерал-майор СБУ Ягун
Для россиян важно сотрудничество на уровне "Китай-РФ-Индия" в военном и политическом плане
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
"То, что участвуют в совместных учениях Россия, Китай и Индия – это серьезная ситуация. Они постоянно вовлекают в эту истори Казахстан, потому что им нужно показать контакты со странами ОДКБ и Средней Азии. Недавно на территории некоторых стран Средней Азии проходили учения с участием армии США, поэтому России очень хочется показать, что и они могут провести международные учения", - сказал он.
По его словам, количественно эти учения меньше, чем в прошлом.
"Китай отправляет не такое количество техники и подразделений. Само участие антагонистов - Китая и Индии говорит о том, что Россия не оставляет попыток стать мостом между странами. Для них критически важно сотрудничество на трехстороннем уровне также и в политике. Для РФ любой возможный выход по изоляции это плюс", - подытожил генерал-майор.
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