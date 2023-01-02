Об этом в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Радио Свобода.

"У россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555", - подчеркнул он.

Несмотря на сокращение объемов, производство ракет в России не прекращается, говорит Скибицкий: "Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов".

Также российские военные теперь применяют в разных конфигурациях иранские беспилотники, ракеты старого типа, высокоточные баллистические и переработанные ракеты С-300, добавляет представитель ГУР.

Напомним, 31 декабря 2022 года военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов. В течение дня оккупанты проводили артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины, в Купянске они повлекли за собой масштабные пожары.

31 декабря россияне атаковали Николаевскую область: днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА.

В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта. Также в новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.

А еще россияне нанесли 40 ударов по территории Херсонщины, в новогоднюю ночь РФ попала в Херсонскую областную детскую больницу, есть погибший человек, еще один - раненый.

В результате обстрела Запорожья 31 декабря разрушен дом, также ранены три человека - среди них беременная женщина и девушка-подросток. 31 декабря россияне нанесли ракетный удар и по Хмельницкому. 22-летняя девушка, госпитализированная в тяжелом состоянии после ракетного удара по городу, умерла.

1 декабря 2023 года руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что Россия впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия.

Уже ночью на 2 января 2023 года в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях снова прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага.

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