РФ из-за многочисленных потерь не способна производить должную ротацию оккупантов, воюющих в передовых подразделениях, - Генштаб
Из-за многочисленных потерь российское командование расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
"Растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.
- В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления.
- 12 августа на Востоке Украины российские оккупанты имели частичный успех и теперь пытаются закрепиться на направлении Покровское - Бахмут.
- В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне производят ротацию боевых подразделений.
- На Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность тех подразделений , которые понесли потери во время боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное