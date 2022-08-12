Об этом пишет Генштаб ВСУ.

"Растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления.

12 августа на Востоке Украины российские оккупанты имели частичный успех и теперь пытаются закрепиться на направлении Покровское - Бахмут.

В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне производят ротацию боевых подразделений.

На Южнобужском направлении российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность тех подразделений , которые понесли потери во время боевых действий.

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