РФ из-за диверсий усиливает защиту железной дороги в оккупированном Крыму, - движение "Атеш"
Российская армия усиливает защиту железнодорожных составов во временно оккупированном Крыму: известно о дополнительных мерах безопасности на железных дорогах в Феодосии, Симферополе, Джанкое и Керчи
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
"Оккупанты усиливают защиту железнодорожных составов из-за постоянных диверсий. В последние дни поступили сведения о дополнительных мерах безопасности, которые ввела рашистская транспортная полиция в ряде городов и пунктов: Джанкой, Керчь, Феодосия и Симферополь", - говорится в сообщении.
Агенты движения информируют, что оккупанты мобилизуют дополнительный личный состав, чтобы обеспечить сопровождение для грузов и пассажирских складов. В то же время, в техническом секторе также усилили меры безопасности: там постоянно дежурят оперативники.
"На станции "Симферополь" также введен усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей", - отметили партизаны.
Как считают в движении "Атеш", меры безопасности ужесточились из-за "постоянных диверсий" и попыток нарушения безопасности железнодорожных объектов.
"Меры усиления безопасности свидетельствуют о серьезной обеспокоенности окупантов по безопасности железнодорожных перевозок и подчеркивают важность обеспечения стабильности и надежности транспортной инфраструктуры в данном регионе", - подчеркнули в движении.
- В минобороны Британии считают, что Крымский мост остается жизненно важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и его сил на юге Украины. РФ же не уверена в защите моста из-за украинских изобретений.
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