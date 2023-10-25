РФ из-за диверсий усиливает защиту железной дороги в оккупированном Крыму, - движение "Атеш"

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Оккупанты усиливают защиту железнодорожных составов из-за постоянных диверсий. В последние дни поступили сведения о дополнительных мерах безопасности, которые ввела рашистская транспортная полиция в ряде городов и пунктов: Джанкой, Керчь, Феодосия и Симферополь", - говорится в сообщении.

Агенты движения информируют, что оккупанты мобилизуют дополнительный личный состав, чтобы обеспечить сопровождение для грузов и пассажирских складов. В то же время, в техническом секторе также усилили меры безопасности: там постоянно дежурят оперативники.

"На станции "Симферополь" также введен усиленный режим несения службы, с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей", - отметили партизаны.

Как считают в движении "Атеш", меры безопасности ужесточились из-за "постоянных диверсий" и попыток нарушения безопасности железнодорожных объектов.

"Меры усиления безопасности свидетельствуют о серьезной обеспокоенности окупантов по безопасности железнодорожных перевозок и подчеркивают важность обеспечения стабильности и надежности транспортной инфраструктуры в данном регионе", - подчеркнули в движении.