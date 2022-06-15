РФ из "Ураганов" обстреляла Апостолово в Днепропетровской области. 4 человека погибли

Об этом сообщил мэр города Андрей Оса.

Россия обстреляла Апостолово из реактивных систем залпового огня "Ураган". Предварительно известно, что как минимум 4 мирных человека погибли.

Взрывотехники и спасатели уже работают над устранением последствий, восстанавливают инфраструктуру. Оса также отметил, что утром работа полиции и пожарных на месте происшествия продолжится.

Жителей города просят быть осмотрительными, не касаться подозрительных металлических предметов, а также провести диалог с детьми.

Корабельная группировка России в Черном море снова перегруппирована, по территории Украины готовы выпустить 20 крылатых ракет.

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