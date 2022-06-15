РФ из "Ураганов" обстреляла Апостолово в Днепропетровской области. 4 человека погибли
Ночью с 14 на 15 июня российский агрессор из "Ураганов" обстрелял город Апостолово в Днепропетровской области
Об этом сообщил мэр города Андрей Оса.
Россия обстреляла Апостолово из реактивных систем залпового огня "Ураган". Предварительно известно, что как минимум 4 мирных человека погибли.
Взрывотехники и спасатели уже работают над устранением последствий, восстанавливают инфраструктуру. Оса также отметил, что утром работа полиции и пожарных на месте происшествия продолжится.
Жителей города просят быть осмотрительными, не касаться подозрительных металлических предметов, а также провести диалог с детьми.
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