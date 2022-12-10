РФ из минометов и артиллерии обстреляла Сумщину. Попали по двору, где проходили похороны

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под огонь террористов попали две пограничные громады на севере Сумщины.



"По Зноб-Новгородской громаде армейцы ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Россияне били именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу у дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие", - пишет Живицкий.

В Середино-Будской громаде зафиксировали 5 прилетов из ствольной артиллерии. Россияне били по приграничной деревне.

В течение дня, 9 декабря, российский враг нанес как минимум 48 ударов по приграничной области Сумской области.

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