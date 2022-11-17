Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности, преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

"Вероятно, это самое большое количество ударов, которое Россия нанесла за один день с первой недели вторжения", - подчеркнули в разведке.

Отмечают, что значительная часть успешно сбила ПВО, но удары все равно создали значительные проблемы для энергосети, кое-где тепло- и водоснабжение.

"Продолжение ударов в таких масштабах сильно изнуряет российские резервы конвенционных крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - добавили в британской разведке.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что 15 ноября враг выпустил по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября.

Россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В ходе массированной ракетной атаки россияне повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры. Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света. В результате обстрела столицы в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.