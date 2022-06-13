РФ испытывает новые образцы оружия в Украине, - Маляр

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ .

"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия. Есть правила и обычаи войны, которые разрешаются международным правом. Поэтому, действительно, есть разрешенное оружие, а есть оружие, которое запрещено. И вот Россия использует весь спектр запрещенного оружия. Более того, у них часть вооружения - на исследовании, они используют войну для испытания новых своих образцов", - сказала Маляр.

Она отметила, что РФ нарушает все нормы и обычаи войны.