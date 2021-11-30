РФ испытала гиперзвуковую ракету "Циркон"
Военный флот РФ в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия провел стрельбу ракетой "Циркон"
Об этом сообщает Министерство обороны России .
"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия совершил очередную стрельбу ракетой "Циркон"", - говорится в сообщении.
Ракету запустили из акватории Белого моря по мишени на морской позиции, находившейся на расстоянии более 400 км.
Минобороны РФ назвало испытание успешным.
Предварительная испытательная стрельба по мишени на морской позиции была проведена экипажем этого фрегата двумя неделями ранее.
- Напомним, 17 ноября Пентагон выразил обеспокоенность испытанием китайских гиперзвуковых ракет.
- В сентябре Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
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