РФ использует заявления американского ученого для обвинения мира в русофобии – Центр при СНБО
Россия использует заявления американского ученого Патрика Бешема для обвинения мира в русофобии
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
По данным Центра, известный своей приверженностью Дональду Трампу доктор Бешем в англоязычном информационном сегменте распространяет тезис о "лицемерной русофобии Запада" (из-за внедренных против РФ санкций).
Ученый поддерживает риторику Кремля не первый год.
- Россия также использует завербованные политики США для распространения дезинформации. Экс-офицер армии США Тулси Габбард за деньги РФ распространяет пророссийскую пропаганду о войне против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное