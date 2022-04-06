РФ использует завербованных политиков США для распространения дезинформации, - Центр при СНБО
Экс-офицер армии США Тулси Габбард за деньги РФ распространяет пророссийскую пропаганду о войне против Украины
Об этом сообщил Центр при СНБО.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: враг продолжает распространять дезинформацию, используя завербованных американских политиков. Бывший офицер резерва армии США Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
Так, Тулси Габбард обвиняет США в войне РФ против Украины из-за якобы провоцирования России. Также она заявляет, что американская правящая элита Вашингтона руками украинцев стремится убить как можно больше россиян.
Женщину неоднократно обвиняли в связях с президентом РФ Владимиром Путиным, однако она выступает в эфире Fox News. Кроме лжи о войне, экс-офицер распространяет дезинформацию о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины.
"Несмотря на то, что российская дезинформация и пропаганда, направленная на западную аудиторию, все больше рушится, у кремля "на зарплате" еще много иностранных пропагандистов", - отметили в Центре при СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное