Об этом сообщил Центр при СНБО.



"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает: враг продолжает распространять дезинформацию, используя завербованных американских политиков. Бывший офицер резерва армии США Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля", - отметили в Центре противодействия дезинформации.



Так, Тулси Габбард обвиняет США в войне РФ против Украины из-за якобы провоцирования России. Также она заявляет, что американская правящая элита Вашингтона руками украинцев стремится убить как можно больше россиян.



Женщину неоднократно обвиняли в связях с президентом РФ Владимиром Путиным, однако она выступает в эфире Fox News. Кроме лжи о войне, экс-офицер распространяет дезинформацию о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины.



"Несмотря на то, что российская дезинформация и пропаганда, направленная на западную аудиторию, все больше рушится, у кремля "на зарплате" еще много иностранных пропагандистов", - отметили в Центре при СНБО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb