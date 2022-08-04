Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

"Российские войска, вероятно, используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, вероятно, с целью унизить желание Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что кремль, по всей вероятности, продолжает пытаться усилить свои отношения с Тегераном, чтобы получить беспилотники для использования в Украине.

Также оккупанты совершили ограниченную наземную атаку к северо-западу от Славянска и продолжили наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока. Российские войска предпочитают фронтальное наступление на Авдеевку и не смогли закрепиться в Песках, говорится в анализе Института.

Другие ключевые выводы ISW

Оккупанты, вероятно, подожгли тюремный комплекс, где содержали украинских военнопленных в оккупированной Донецкой области, но обвинили Украину в якобы высокоточном ударе с использованием западного военного оборудования, что, вероятно, усугубит нерешительность США по продолжению предоставления Украине HIMARS

Сообщается, что российские войска формируют ударную группировку для предотвращения контрнаступления украинских войск на севере Херсона или контратаки против них

Российские захватнические власти могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование на будущих псевдореферендумах о присоединении оккупированных украинских территорий к России, что позволит России откровеннее фальсифицировать выборы

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