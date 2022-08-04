РФ использует ЗАЭС, чтобы запугать и ослабить западную военную поддержку Украины, - ISW
Оккупационные войска используют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, чтобы усилить страх ядерной катастрофы и снизить желание западных партнеров оказывать военную поддержку Украине
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
"Российские войска, вероятно, используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, вероятно, с целью унизить желание Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению", - говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что кремль, по всей вероятности, продолжает пытаться усилить свои отношения с Тегераном, чтобы получить беспилотники для использования в Украине.
Также оккупанты совершили ограниченную наземную атаку к северо-западу от Славянска и продолжили наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока. Российские войска предпочитают фронтальное наступление на Авдеевку и не смогли закрепиться в Песках, говорится в анализе Института.
Другие ключевые выводы ISW
- Оккупанты, вероятно, подожгли тюремный комплекс, где содержали украинских военнопленных в оккупированной Донецкой области, но обвинили Украину в якобы высокоточном ударе с использованием западного военного оборудования, что, вероятно, усугубит нерешительность США по продолжению предоставления Украине HIMARS
- Сообщается, что российские войска формируют ударную группировку для предотвращения контрнаступления украинских войск на севере Херсона или контратаки против них
- Российские захватнические власти могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование на будущих псевдореферендумах о присоединении оккупированных украинских территорий к России, что позволит России откровеннее фальсифицировать выборы
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