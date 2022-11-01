Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мобилизированных из РФ стало гораздо больше, чем было раньше. Уровень подготовки этих людей некачественный. Их опрокидывают на позиции, на которых отсутствуют спецподразделения армии РФ. Спецназовцы все заминируют, не оставляя какой-либо возможности мобилизованным для совершения маневра. Когда ВСУ наступают, российские мобилизованные не могут отступить потому, что они выходят на свои минные поля. Военное руководство РФ использует мобилизованное исключительно как пушечное мясо", - отметил Федоренко.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что ВСУ уверенно двигаются вперед. Есть определенные осложнения, связанные с погодными условиями и расстоянием между населенными пунктами Луганщины, но ВСУ с этими трудностями справляются.

"Продолжается активная работа по возвращению украинских территорий. В некоторых населенных пунктах идут чрезвычайно жесткие бои, поскольку РФ использует спецназовцев, но они погибают так же, как и мобилизованные", - подчеркнул Федоренко.

Основатель ПВК Вагнера Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ

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