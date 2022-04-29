РФ использует склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье для контрабанды оружия, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ в Telegram.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, каждый год в непризнанном Приднестровье проводятся мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. В ходе этих учений отрабатывают оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасна. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть – для контрабанды.

Представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности Российской Федерации использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.



"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – рассказал Скибицкий.



Он также добавил, что взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что главной целью провокации России в непризнанном Приднестровье является воспрепятствовать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины.

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