РФ использует склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье для контрабанды оружия, – разведка
Российско-оккупационные силы используют склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье для контрабанды оружия
Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ в Telegram.
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, каждый год в непризнанном Приднестровье проводятся мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. В ходе этих учений отрабатывают оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасна. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть – для контрабанды.
Представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности Российской Федерации использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.
"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы Российской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск", – рассказал Скибицкий.
Он также добавил, что взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.
- Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что главной целью провокации России в непризнанном Приднестровье является воспрепятствовать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное