РФ использует против Украины ракеты, полученные благодаря Будапештскому меморандуму - ГУР
Россия использует против Украины ракеты, полученные от нашей страны после подписания Будапештского меморандума
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The New York Times .
По его словам, обломки крылатых ракет Х-55, разработанных в 1970-х годах, были обнаружены после массированных ударов по украинской критической инфраструктуре.
Эти ракеты предназначены для несения ядерных боеголовок, однако боевая часть была удалена и добавлен балласт. Эти данные были подтверждены в Пентагоне и британской разведке.
Также в ГУР выяснилось, что ракеты были изготовлены на украинском заводе.
Вадим Скибицкий заявил, что ракеты X-55 и бомбардировщик, скорее всего их доставивший, были частью оружия, которое Украина передала России в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства.
Скибицкий объяснил, что Россия использует ракеты X-55 без боеголовок как приманку для систем противовоздушной обороны.
- 26 ноября британская разведка заявила, что Россия использует против Украины ракеты X-55 , предназначенные для доставки ядерных боеголовок.
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