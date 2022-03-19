РФ использует "мобилизованных" из ОРДЛО как "живца" для выявления огневых позиций ВСУ, - Минобороны Украины

Об этом заявили в Минобороны Украины .



Россияне активно "мобилизуют" мужчин из ОРДЛО, но сформированные подразделения имеют крайне низкую боевую подготовку, дисциплину и моральное состояние.



"По словам самих "мобилизованных", российское командование использует их в качестве живца. То есть как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии столкновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины", – сообщило министерство.



Одно из таких подразделений насчитывало 250-300 человек, а 16-17 марта на Николаевском направлении потеряло около 200 наемников. Остатки вернувшегося на Херсонщину подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

Напомним, оккупанты не платят компенсации за мобилизованных из ОРДЛО, убитых на войне РФ против Украины.

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