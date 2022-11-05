Об этом сообщает Институт изучения войны.

"Явная интенсификация российских атак в Донецкой области, вероятно, указывает на то, что российские войска повторяют эту ошибку на этом участке фронта. Увеличенное количество личного состава на передовых позициях может позволить российским силам добиться некоторых успехов в регионе, но плохая подготовка, логистика и командование будут по-прежнему мешать им достичь значительных успехов в оперативном отношении, которые могут оказать существенное влияние на ход или исход войны", - говорится в отчете.

Аналитики считают, что российские оккупанты пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области. Однако, вероятнее всего, им не удастся добиться значительных успехов в оперативном отношении.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар, чтобы Россия могла заявить о неком "успехе", объявив об "освобождении Донбасса".

В Институте изучения войны подчеркнули, что даже эти так называемые достижения не дадут РФ контроль над всем регионом.

3 ноября Генштаб сообщил, что подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области. Однако оккупанты ведут наступление на трех направлениях. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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