Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что через российские приложения оккупанты в форме игры получают от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняют украинцев бессознательно помогать российской армии.

В сообщении говорится, что при использовании потребителя должно насторожить, если в приложении предлагается осуществлять фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.

Как передает ГУР, для безопасности киберполиция рекомендует загружать приложения только из официальных источников – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.

Кроме того, советуют также проверять все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей и т.д.

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