РФ использует экстремистов из США для своей пропаганды, – СНБО
Россия распространяет информацию об экс-военном США Генри Хоэфте, который якобы "покинул ряды терробороны Украины из-за нехватки оружия".
Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.
В ведомстве отмечают, что на самом деле с самого начала задачей Хоэфта было создание для российской пропаганды ролика, дискредитирующего ВСУ и иностранный легион.
"Генри Хоэфт - представитель американского экстремистского движения "Бугала Бойз", который штурмовал Капитолий в январе 2021 года, когда в результате вооруженного столкновения погибли люди. Иностранные медиа пытались связаться с Хоэфтом, чтобы узнать, почему он сбежал из Украины, делая вид работника, но учетной записи TikTok, которую он использовал для документирования своего путешествия в Украину, больше не существует, – говорится в сообщении.
Отмечают, что экстремист не выходит на связь и в других соцсетях. В СНБО отмечают, что вся информация, обнародованная даже в западных СМИ, нуждается в тщательной проверке.
- Напомним, Генштаб ВС РФ изменил риторику о целях полномасштабной войны против Украины, что может свидетельствовать о постепенном изменении информационной основы для россиян.
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