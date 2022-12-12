Об этом он сказал в интервью The New York Times .

Он рассказал, что ракеты Х-55, обломки которых нашли после октябрьских обстрелов, были изготовлены в 1970-х годах на украинском заводе и переданы РФ в рамках разоружения Украины в 1990-х. Разоружение проходило в рамках международного соглашения, назначение которого – обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что бомбардировщик и другие ракеты этого типа, найденные позже, также принадлежат к бывшему украинскому вооружению.

В рамках соглашения 1990-х годов, известного как Будапештский меморандум, Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала – третьего по величине в мире того времени. Наша страна передала все ядерные боеголовки России для снятия с эксплуатации в обмен на гарантии безопасности.

"Также были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас эти бомбардировщики используют против нас для пуска ракет Х-55. Лучше бы мы их передали США", - комментирует сложившуюся ситуацию Скибицкий.

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