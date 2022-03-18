РФ использует детей для поддержания собственного терроризма, - Центр при СНБО
Россия использует детей для акций в поддержку своих террористических действий и не дает им доступа к правдивой информации
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.
Россия привлекает несовершеннолетних и дошкольников к поддержке терроризма:
- Школы принудительно устраивают "акции".
- Детей не допускают к объективной и беспристрастной информации.
- Используют детей из интернатов и детских домов, поскольку не будет возражений от родителей.
В ЦПИ напомнили, что, согласно Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.), дети имеют право свободно выражать личное мнение, получать информацию в соответствии с возрастом, правом на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.
"Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей!" - отметили в Центре противодействия дезинформации.
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