РФ использует детей для поддержания собственного терроризма, - Центр при СНБО

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.



Россия привлекает несовершеннолетних и дошкольников к поддержке терроризма:

Школы принудительно устраивают "акции".

Детей не допускают к объективной и беспристрастной информации.

Используют детей из интернатов и детских домов, поскольку не будет возражений от родителей.

"Поэтому оккупант, не зная границ своей сокрушительной деятельности, терроризирует не только наших детей, но и собственных", - подчеркнули в Центре при СНБО.В ЦПИ напомнили, что, согласно Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.), дети имеют право свободно выражать личное мнение, получать информацию в соответствии с возрастом, правом на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства."Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей!" - отметили в Центре противодействия дезинформации.

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