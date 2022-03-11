РФ использует Беларусь как плацдарм для самолетов, - НАТО
Российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине
Об этом CNN рассказал директор по тактике НАТО Дэни Гийом.
Сообщается, что эта информация подтверждается данными, собираемыми самолетами-разведчиками НАТО на границе Польши с Украиной.
Гийом заявил, что накануне 2-я летная эскадрилья НАТО зафиксировала не менее 12 российских самолетов на аэродромах в Беларуси. Через несколько часов не менее девяти из них вторглись в воздушное пространство Украины.
По его словам, в один день на прошлой неделе силы НАТО зафиксировали около 20 российских самолетов, направлявшихся в Киев из Беларуси.
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