РФ использовала в информвойне псевдоэксперта из США, призвавшего Запад "не унижать" Россию санкциями, - Центр противодействия дезинформации
16 мая издание The National Interest опубликовало материал Пола Пилара "Чем может завершиться холодная война с Россией?", в котором псевдоэксперт по разведке США призывает "не унижать" РФ санкциями, ведь это может "угрожать" странам Запада газовой ловушкой
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Ветеран разведки США Пол Пилар рассказал мировому изданию о призыве к Западу уступить Россию и прекратить "холодную войну".
"Эксперт" считает, что мероприятие "унижает" Россию санкциями, а себя загонит в газовую ловушку. По его словам, именно РФ "формирует" мировой энергетический рынок.
"Этот материал активно тиражируют российские медиа, добавляя уже от себя, мол, мир еще долго будет приходить в себя после введенных против РФ санкций", – говорится в сообщении.
Пол Пилар уже более 5 лет распространяет кремлевскую пропаганду в западном СМИ. Периодически ветеран разведки США информирует "о колоссальной мировой поддержке Путина" и прогнозирует, что устранение действующего президента РФ "повредит всему миру".
В Центре противодействия дезинформации напоминают, что противник ведет и информационную войну, поэтому использует так называемых иностранных экспертов, чтобы навязать нужные для России мнения.
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