Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Ветеран разведки США Пол Пилар рассказал мировому изданию о призыве к Западу уступить Россию и прекратить "холодную войну".



"Эксперт" считает, что мероприятие "унижает" Россию санкциями, а себя загонит в газовую ловушку. По его словам, именно РФ "формирует" мировой энергетический рынок.



"Этот материал активно тиражируют российские медиа, добавляя уже от себя, мол, мир еще долго будет приходить в себя после введенных против РФ санкций", – говорится в сообщении.



Пол Пилар уже более 5 лет распространяет кремлевскую пропаганду в западном СМИ. Периодически ветеран разведки США информирует "о колоссальной мировой поддержке Путина" и прогнозирует, что устранение действующего президента РФ "повредит всему миру".



В Центре противодействия дезинформации напоминают, что противник ведет и информационную войну, поэтому использует так называемых иностранных экспертов, чтобы навязать нужные для России мнения.

Ранее СМИ России обвиняли Запад в "попытке вывоза из Украины продовольствия и культурных ценностей" и заявляли о "репрессиях", которые Киев якобы устраивает против "несогласных с режимом".

"США боятся предоставлять Киеву тяжелое оружие", а "продовольственный кризис начался еще до войны": РФ продолжает распространять фейки

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb