Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Вячеслав Целуйко.

"Пока мы понимаем, что эта проблема она будет сохраняться, то есть если вопрос баражирующих боеприпасов, тех же иранских "шахедов" будет решен, в борьбе с крылатыми ракетами там понятно, что делать, и те средства, которые есть, они с той или иной эффективностью" этот вопрос решат, то борьба с баллистическими ракетами сейчас для нас, ну скажем так, может иметь ограниченный результат. И здесь только нам на помощь приходит то, что у россиян, если мы говорим об оперативно-тактическом уровне, этих систем достаточно ограниченное количество" , – сказал Вячеслав Целуйко.

Военный аналитик заметил, что за семь месяцев военной агрессии против Украины Россия использовала большую часть своих запасов баллистических ракет.

"Значительная их часть уже была использована в первые 7 месяцев войны. То есть если выделить именно баллистический компонент от крылатых ракет и баражирующих боеприпасов, то их у россиян осталось не так уж много. И здесь я могу сказать, что скорее они закончатся, пока мы еще будем искать какие-нибудь решения этой проблемы", - добавил он.

РФ около 7:00 30 сентября ударила 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, от чего 25 человек погибли, еще 74 пострадали.

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