Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью РБК-Украина .

"Россияне, по данным нашей разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала. Для того чтобы его восстановить им как минимум пять лет понадобится. Это при условии, что санкции попустят, потому что там очень много составляющих, электроники", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что с учетом обязательного стратегического запаса у россиян фактически осталось лишь 18% ракет, от прежнего количества, которые они могут использовать против Украины.

"Они сначала тратили дорогие ракеты - "Искандеры", "Калибры" и все остальное. Сегодня когда я вижу в сводках количество израсходованных "Искандеров", то их там уже единицы, потому что они уже заканчиваются. Почему это важно иметь в виду? Поэтому, что по стандартам они должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут. Поэтому, если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается", - отметил Резников.

Министр добавил, что из-за нехватки современных ракет, оккупанты начали использовать устаревшие.

"Поэтому они сегодня уже начали использовать старый хлам, разные "Х", которые где-то на складах. Они и не думали, но уже начали их использовать. А это более медленные ракеты, немного легче с ними бороться", - объяснил Резников.

27 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия использовала 55% крылатых ракет , имевших до войны с Украиной.

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