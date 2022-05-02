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РФ использовала 65% всего боевого состава своих наземных войск, - британская разведка

2 мая, 2022 понедельник
09:55
Мир

По данным британской разведки, Россия применила 65% всего боевого состава своих наземных войск

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По предварительной информации, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия привлекла более 120 батальонных тактических групп. По данным британской разведки, это составляет около 65% всего боевого состава наземных войск РФ.

Кроме того, минобороны Британии считает, что часть этих батальонных групп, вероятно, выведена из строя.

Кроме того, британская разведка сообщает, что некоторые из самых элитных подразделений РФ, включая воздушно-десантные войска, понесли сокрушительные боевые потери.
По мнению минобороны Британии, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы в полном объеме.

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