РФ исключила возможность компромиссов по "гарантиям безопасности" во время переговоров в Женеве

Об этом сообщают РИА-Новости .



По словам Рябкова, Россия не собирается идти на компромиссы в ходе переговоров в Женеве.



"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, содержащей ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на самом высоком уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть" , – заявил представитель МИД России.





Россию представляет делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а с американской стороны выступает заместитель Госсекретаря США Венди Шерман. 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Напомним, в Женеве начался основной раунд переговоров США и РФ. Одно из российских требований в рамках "гарантий безопасности" - отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.Россию представляет делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а с американской стороны выступает заместитель Госсекретаря США Венди Шерман.