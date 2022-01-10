РФ исключила возможность компромиссов по "гарантиям безопасности" во время переговоров в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров со США в Женеве российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам
Об этом сообщают РИА-Новости .
По словам Рябкова, Россия не собирается идти на компромиссы в ходе переговоров в Женеве.
"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, содержащей ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на самом высоком уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть" , – заявил представитель МИД России.
Россию представляет делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а с американской стороны выступает заместитель Госсекретаря США Венди Шерман.
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