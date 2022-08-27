Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Врагу уже нужно пополнять человеческий ресурс, а это для него сейчас непросто. Они ищут способы прекратить огонь, чтобы за это время укрепиться и занять лучшую позицию. Противнику нельзя этого позволить. Путину для того, чтобы сделать что-то серьезное, понадобится не пара недель, а больше года", - заметил Глен Грант.

По словам эксперта, Путину придется переформатировать заводы, чтобы они производили то, что ему нужно.

"Найти гораздо больше людей и принять определенные политические решения, которые точно не вызовут восторга у россиян. Мы не можем ждать, пока армия РФ обновится и перейдет к действиям. Надо быть на шаг впереди, если хотим стать лучше и победить", - подчеркнул Глен. Грант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское общество не примет "Минск-3" и сейчас против Зеленского и Украины ведут мощную информационную войну

Военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант отметил, что ВСУ нужно начать двигаться вперед, руководствуясь рисками и концентрацией сил как основным военным принципом

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