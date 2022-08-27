РФ ищет возможности прекратить огонь, чтобы укрепить свои позиции, – военный эксперт Глен Грант
Военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант отметил, что РФ нужно замедлиться, чтобы дождаться новых поступлений артиллерийских установок и боеприпасов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Врагу уже нужно пополнять человеческий ресурс, а это для него сейчас непросто. Они ищут способы прекратить огонь, чтобы за это время укрепиться и занять лучшую позицию. Противнику нельзя этого позволить. Путину для того, чтобы сделать что-то серьезное, понадобится не пара недель, а больше года", - заметил Глен Грант.
По словам эксперта, Путину придется переформатировать заводы, чтобы они производили то, что ему нужно.
"Найти гораздо больше людей и принять определенные политические решения, которые точно не вызовут восторга у россиян. Мы не можем ждать, пока армия РФ обновится и перейдет к действиям. Надо быть на шаг впереди, если хотим стать лучше и победить", - подчеркнул Глен. Грант.
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