РФ ищет наемников для войны с Украиной на популярном сайте по трудоустройству, - СМИ

Об этом говорится в обращении Фонда украинских жертв войны и в телеграм-канале "Можем объяснить".

"Российская Федерация набирала солдат для своей армии, начиная от противотанковых гренадеров и заканчивая водителями, снайперами-разведчиками и сотрудниками ОМОНа через объявления на онлайн-платформе Avito.ru. Их набирают в местные подразделения во многих регионах государства, а затем переправляют в Украину", - рассказали Фонду "Украинские жертвы войны".

В обращении отмечают, что владельцем Avito.ru является компания Prosus, акции которой размещены в Нидерландах.

Фонд выразил обеспокоенность тем, что Prosus объявила, что прекратила сотрудничество с Avito и позволила руководить местному – российскому – руководству. По мнению создателей обращения, после того как Prosus продаст Avito, рекламных объявлений о рекрутинге военных станет больше.

"Поэтому Фонд "Украинские жертвы войны" намерен начать судебный процесс против Prosus и компаний группы, требуя от Prosus окончательно прекратить эти незаконные объявления", - говорится в обращении.

Авторы обращения Фонда отмечают, что если Prosus собирается продать Avito, компания должна дать гарантию, что покупатель гарантирует, что незаконная реклама и объявления не появятся на Avito.

24 июня десантники ВСУ уничтожили колонну российских КамАЗов с боеприпасами и горючим, а артиллеристы 81-й бригады уничтожили российские "ураган" и бронемашину.

Позже на южном фронте ВСУ за сутки уничтожили 46 оккупантов, танки и другую технику.

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