РФ ищет финансирование, чтобы пополнить бюджет для продолжительной войны, - британская разведка
Москва намерена выпустить внешние долговые обязательства по финансированию затяжной войны против Украины. РФ рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку других государств, которых считает "дружественными"
Об этом сообщают аналитики британской разведки в своем отчете.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что переход к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте находится "в стадии разработки".
Такие действия сигнализируют о том, что Россия надеется на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными", - заявили в британском минобороны.
Как только разработка будет закончена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать бюджетный дефицит у России.
"Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что в последние месяцы собственные российские банки являлись основными субъектами, покупающими государственный долг РФ. При этом маловероятно, что они могут полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем.
При этом российские официальные лица, по всей видимости, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть дыру в финансах России, поскольку они планируют затяжную войну в Украине, считают аналитики.
- В отчете МО Великобритании говорится , что от 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине до 200 тыс. военных, меньшинство из них погибли по небоевым причинам. "Чрезвычайно высоко" количество инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск.
- Москва стремится спонсировать и развивать другие частные военные компании (ЧВК), чтобы в будущем отказаться от сотрудничества с вагнеровцами.
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