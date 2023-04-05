Об этом сообщают аналитики британской разведки в своем отчете.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что переход к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте находится "в стадии разработки".

Такие действия сигнализируют о том, что Россия надеется на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которых она считает "дружественными", - заявили в британском минобороны.

Как только разработка будет закончена, инвесторы из других стран смогут выкупить суверенный долг России и, таким образом, профинансировать бюджетный дефицит у России.

"Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в последние месяцы собственные российские банки являлись основными субъектами, покупающими государственный долг РФ. При этом маловероятно, что они могут полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем.

При этом российские официальные лица, по всей видимости, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть дыру в финансах России, поскольку они планируют затяжную войну в Украине, считают аналитики.