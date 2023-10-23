РФ, Иран и Китай - ось грозящего зла зла: лидер республиканцев в Сенате объяснил важность победы Украины

Об этом Макконнелл сказал в интервью телеканалу Fox News .

"Вы должны реагировать на условия, которые фактически существуют и представляют угрозу для США. Иранцы также представляют угрозу для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, которую мы столкнулись и имеем дело с этой осью зла - Китаем, Россией, Ираном, потому что это непосредственная угроза для США", – сказал Макконнелл.

Лидер республиканцев в Сенате также подверг критике вывод войск США из Афганистана при президентстве Джо Байдена, назвав это "неправильным сигналом" и "зеленым светом" президенту РФ Владимиру Путину для нападения на Украину.

"Вопрос в том, будут ли лидировать американцы. Я думаю, администрация Байдена послала неправильный сигнал, и у них был катастрофический выход из Афганистана. Я думаю, что это было все равно, что дать Путину зеленый свет для вторжения в Украину. И мы видим, что Иран, главный спонсор терроризма, посылает беспилотники в Россию и атакует – Хезболла, а в этой конкретной ситуации ХАМАС – атакует израильтян с помощью беспилотников. с этим. Это все связано", – сказал Макконнелл.

Также сенатор прокомментировал позицию КНР по нападению ХАМАС на Израиль.

"Мы знаем, на чьей они стороне. Мы должны рассматривать это как мировую проблему", – сказал Макконнелл.

Политик также предупредил, что Россия нападет на НАТО, если не потерпит поражение в Украине. При этом он подчеркнул, что в победе Украины заинтересованы демократические страны в Азии.

"Если россияне не потерпят поражение, они следующим шагом пойдут в страну НАТО. И мнение о том, что наши азиатские союзники почему-то безразличны к Украине, абсолютно ошибочна. Премьер-министр Японии сказал, что если вы хотите послать президенту Си (лидеру КНР) Си Цзиньпину - ред.) послания, бейте россиян в Украине.Южнокорейцы, японцы, тайваньцы - все заинтересованы в происходящем в Украине, потому что они знают, что президент Си наблюдает за этим... Президент Си недавно заявил, что у них бесконечна дружба с россиянами Что еще вам нужно знать о том, насколько Украина актуальна для Азии и Ближнего Востока? – сказал Макконнелл.

Также лидер республиканцев в сенате США отметил, что помогая Украине, США развивают собственную промышленность.

«Одна из лучших вещей в этом с точки зрения США состоит в том, что когда мы, например, передаем старое оборудование украинцам, мы восстанавливаем нашу промышленную базу в этой стране. Благодаря помощи, которую мы оказываем Украине, создаются рабочие места в 38 штатах. И происходит перестройка нашего промышленного комплекса для более серьезной угрозы в Азии. Поэтому мнение о том, что наша помощь Украине не полезна для нас, является чем-то ложным", - подытожил Макконнелл.