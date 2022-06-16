Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Украине нужно удерживать армию такого количества, которое необходимо для освобождения территорий нашей страны. Наша армия сейчас имеет 1 млн солдат и есть перспектива добавить еще 2 млн солдат. РФ - это мощное ресурсное государство и в военном смысле. Они могут мобилизовать до 17 млн солдат. У них есть возможности. Для нас принципиально важно - объявят ли они открытую полную, или частичную мобилизацию? Поскольку это так - нам нужно технически оснащаться", - считает Романенко.

Экс-замначальника генштаба ВСУ добавил, чтобы остановить продвижение России нужен паритет в потенциалах.

Важно, что встреча в Рамштайне состоялась. Существует системный подход помощи. На первой встрече в "Рамштайне" (переговоры министров обороны стран мира, состоявшиеся 26 апреля 2022 года на базе Воздушных сил США "Рамштайн", - Ред.) была поставлена задача ослабить РФ как государство. Чтобы она (РФ, – Ред.) не могла проводить агрессивные действия против Украины. Это требует превышения военного потенциала ВСУ над российским. Этого сейчас нет. Когда в полном объеме поступит оружие – это позволит сравнить потенциалы и остановить продвижение России на отдельных направлениях. Впереди жестокие бои", - подчеркнул Романенко.

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