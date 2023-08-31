РФ имеет "теневой флот", грабящий украинские порты, - Плетенчук
Враг использует "теневой флот", состоящий из судов, не имеющих официальной регистрации и флага, чтобы похищать украинские ресурсы из портов, таких как Бердянск и Мариуполь
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона .
"У них есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска, Мариуполя… Грузят там зерно и металл. Затем перегружают в свои порты и в таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать», – говорит военный.
По словам Плетенчука, у противника хватает наглости предлагать награбленное в помощь странам Африки.
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