РФ имеет "теневой флот", грабящий украинские порты, - Плетенчук

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона .

"У них есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска, Мариуполя… Грузят там зерно и металл. Затем перегружают в свои порты и в таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать», – говорит военный.

По словам Плетенчука, у противника хватает наглости предлагать награбленное в помощь странам Африки.