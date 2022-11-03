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Война с Россией: хроника
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РФ имеет оружие для одного – двух лет такой же интенсивной войны. Пока есть живая сила, до ядерного вооружения не дойдет, - Згурец

3 ноября, 2022 четверг
12:29
война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Россия рассчитывает воевать против Украины минимум до 2023 года, но ядерное вооружение применит разве что как последний аргумент

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Нам нужно быть достаточно осторожными. Год - два РФ будут иметь запасы оружия для поддержки боевых действий с такой интенсивностью, как сейчас. Единственное уязвимое место - я думаю, прежде всего высокоточные средства поражения и артиллерийские боеприпасы. Высокоточные ракеты производить будет почти невозможно, а по артиллерии , то закупка боеприпасов у Северной Кореи имеет продолжение", - отметил он.

Сергей Згурец добавил, что в Пентагоне и Госдепе не видят изменений в российских подходах к передвижению боеприпасов. По оценкам зарубежных специалистов, РФ будет делать ставку на длительную войну – по меньшей мере, до 2023 года.

Сергей Згурец отметил, что мобилизация подтверждает, что россияне рассчитывают на боевые действия с использованием значительного количества пушечного мяса. Так, в РФ мобилизовали около 300 тыс. мужчин, из которых 80 тыс. – бросили на пополнение потерь. С 1 ноября начался призыв, который позволит добрать еще 120 тыс. кафиров.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express считает, что приблизительно в 2023 году РФ сможет для еще одной волны наступательных действий.

"Будет акцент на лобовых штурмовых атаках с использованием живой силы. И до ядерного оружия дойдет разве что на последнем аргументе. Пока есть живая сила, до ядерного оружия не дойдет", - подчеркнул Сергей Згурец.

  • 21 октября в РФ объявили о проведении частичной мобилизации .
  • В середине октября президент РФ Владимир Путин заявил , что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.
  • 28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "долевой мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.
  • Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.
  • 2 ноября офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что военное руководство России мобилизованных зэков посылает на верную смерть , бросая их на разведку боем.
  • Украинский военный Виктор Трегубов отметил , что РФ отправляет в Украину свежемобилизованных кафиров, чтобы ВСУ не прошли, а потом будет их заменять, чтобы не перегружать себя логистикой.

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