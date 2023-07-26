РФ имеет незначительные тактические продвижения на Купянском направлении, - Згурец
На Купянском направлении российская армия имеет отдельные тактические продвижения вокруг одного участка – по горизонтали от Сватового до Борового
Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Эспрессо.
"Купянск - Сватово - Кременная. У врага есть отдельные тактические продвижения вокруг одного участка - по горизонтали от Сватового до Борового. Это плацдарм на правом берегу реки Жеребец, вокруг Кармазиновки и продвижение в сторону Новоегоровки. Это продвижение тактическое, незначительное" , – сказал он.
Згурец добавил, что продвижение происходит в низине, дальше высоты, которые удерживаются ВСУ.
"Сейчас принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на том участке. Эти меры враг осуществляет с целью отвлечения наших резервов из-под Бахмута и юга, чтобы сдерживать действия российских войск на этих участках и таким образом распылить наши силы и средства. Думаю, этого не произойдет", - подытожил эксперт.
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