Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Эспрессо.

"Купянск - Сватово - Кременная. У врага есть отдельные тактические продвижения вокруг одного участка - по горизонтали от Сватового до Борового. Это плацдарм на правом берегу реки Жеребец, вокруг Кармазиновки и продвижение в сторону Новоегоровки. Это продвижение тактическое, незначительное" , – сказал он.

Згурец добавил, что продвижение происходит в низине, дальше высоты, которые удерживаются ВСУ.

"Сейчас принимаются меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника на том участке. Эти меры враг осуществляет с целью отвлечения наших резервов из-под Бахмута и юга, чтобы сдерживать действия российских войск на этих участках и таким образом распылить наши силы и средства. Думаю, этого не произойдет", - подытожил эксперт.